Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista

Kay Gamarra, alumna de sexto grado, fue la maestra de ceremonias de un acto escolar en su escuela. Aunque la lectura y la locución la apasionan, su sueño es ser dentista.

Kay, que nació en 2013, contó que le ofrecieron ser la locutora del acto luego de que otro chico se negara a hacerlo.



La joven no dudó en aceptar el desafío y se preparó con la ayuda de su maestra, Natalia.



A pesar de que en un principio estaba un poco nerviosa, la conducción salió "más o menos" como lo había pensado, con alguna que otra "trabita", pero "normal", según sus palabras.

A pesar de que no se dedica a la locución, a Kay le gustaría volver a hacerlo.







