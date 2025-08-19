10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutAna Calfín
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Extraditan desde Chile a Vargas Nehuén: El jueves se realizará la audiencia de cesura de pena

 El procedimiento se realizará este miércoles en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré. El femicida de Ana Calfín había escapado de Chubut tras recibir su condena el pasado 15 de abril.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A casi tres meses de haber sido detenido en el sur de Chile, la Justicia confirmó que Miguel Alejandro Vargas Nehuén, responsable del femicidio de Ana Calfín, será extraditado a la Argentina. El traslado se concretará el próximo miércoles 20 de agosto, a las 14 horas, en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré.

 

Vargas fue declarado culpable por un jurado popular el 11 de abril de este año, tras comprobarse que asesinó a su expareja: la roció con combustible y la prendió fuego, provocándole la muerte.

 

Luego del veredicto del jurado popular, el femicida cumplía prisión domiciliaria a la espera de la audiencia de cesura de pena en donde se debía determinar la condena. El 15 de abril, día en que debía presentarse ante la Justicia, huyó de su vivienda y escapó del país.

 

Tres semanas después, fue localizado en Dalcahue, una pequeña localidad del archipiélago de Chiloé, gracias a un operativo conjunto de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) e Interpol. Tras su detención, fue trasladado a la ciudad de Castro y quedó bajo custodia de la Justicia chilena.

 

Con la confirmación de su extradición, Vargas regresará a la Argentina para enfrentar la etapa final del proceso judicial. La audiencia de cesura de pena fue programada para el jueves 21 de agosto a las 11 horas, donde la Fiscalía pedirá la reclusión perpetua.

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
2
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
3
 Solicitud de vacantes en el Salesiano: formulario disponible
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 Chamorro advirtió sobre tareas de Simeoni en el Cerro La Torta: “¿Se ha cumplido la sentencia por daño ambiental?”
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -