El Subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, realizó su balance de las ultimas actividades deportivas en la zona.

"Muy positivo", remarcó en principio: "muchísimas personas vinieron a conocer la ciudad a través del deporte" y eso es una decisión de gestión: "venimos apostando muy fuerte en el turismo deportivo".

Con la Final de Arquería realizándose el fin de semana en Esquel, Maciel marcó estar "haciendo valer la designación provincial como capital del turismo deportivo".

Dialogando con las delegaciones, marcaron el poder asistir a La Hoya, La Zeta y otros puntos: "150 arqueros junto a sus familias" y si bien tenían planificado hacer Esquí y parapente, solo pudieron hacer parapente: "25 parapentistas de la zona en la laguna Willimanco, la primera vez que se organiza un torneo de parapente en la ciudad".

SL