Alerta, padres: ¿Es un riesgo Roblox para nuestros hijos?

El reciente arresto de un hombre en la ciudad de Cipoletti, Neuquén, acusado de grooming a un niño de 9 años, a quien contactó a través del conocido videojuego Roblox para pedirle imágenes de índole sexual, ha sido uno de los últimos casos que enciende una luz de alarma. Además, el conocido youtuber Shlap fue "baneado" de la plataforma de juegos por exponer a depredadores sexuales que utilizan el juego para acercarse a los más pequeños.

En la era digital, plataformas de juego como este popular juego se han convertido en un fenómeno global, atrayendo a alrededor de 80 millones de usuarios, muchos de ellos niños y adolescentes. Sin embargo, detrás de la aparente diversión y creatividad, existen riesgos significativos que los padres deben conocer y abordar. Este texto tiene como objetivo alertar a las familias sobre los peligros potenciales de Roblox y ofrecer una guía para garantizar un uso seguro.

Roblox y sus vulnerabilidades

Este juego online es una plataforma masiva donde los usuarios pueden crear y jugar sus propios "mundos". Su éxito radica en la inmensa cantidad de contenido generado por los propios usuarios, lo que lo convierte en un espacio virtual en constante expansión. No obstante, esta misma libertad es la fuente de sus mayores problemas. Al no haber una supervisión estricta de cada "juego" o interacción, los niños quedan expuestos a una serie de riesgos:

Contenido inapropiado: Aunque Roblox cuenta con filtros de lenguaje y moderación, estos no son infalibles. Los niños pueden encontrarse con contenido violento, sexualmente explícito o inapropiado, ya sea a través de los juegos, los chats o los avatares personalizados.

Acoso y ciberdepredación: El anonimato que ofrece la plataforma puede ser aprovechado por ciberacosadores o depredadores que buscan acercarse a menores. Un claro ejemplo es el reciente arresto en Cipolletti de un hombre que contactó a un niño de 9 años a través de Roblox para pedirle imágenes de contenido sexual a cambio de monedas virtuales, según reportó el diario La Nación. Este caso resalta la magnitud del problema y la necesidad de una vigilancia constante. La reciente prohibición de la cuenta de un youtuber que se dedicaba a exponer a estos depredadores también subraya la seriedad de la situación.

Transacciones económicas y adicción: Roblox utiliza una moneda virtual, los "Robux", que se adquiere con dinero real. Esto puede llevar a compras impulsivas y gastos inesperados, especialmente si la tarjeta de crédito está vinculada a la cuenta. Además, la naturaleza adictiva de los juegos y las recompensas puede provocar un uso excesivo de las pantallas, afectando el rendimiento escolar, el descanso y las interacciones sociales fuera del mundo virtual.

¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos?

No se trata de prohibir el acceso a la plataforma, sino de educar y supervisar. La clave es el control parental y la comunicación abierta.

Algunas sugerencias para tomar medidas prácticas

-Habilitar las configuraciones de seguridad: Roblox ofrece opciones de control parental que permiten limitar el chat a "amigos" o desactivarlo por completo, restringir el acceso a juegos específicos y controlar las transacciones económicas.

-Educar sobre los riesgos: Es importante hablar con los hijos sobre la importancia de no compartir información personal (nombre real, dirección, escuela, fotos), de no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos y de reportar cualquier comportamiento extraño o inapropiado.

-Supervisar el uso: Establecer límites de tiempo de juego y ubicar el dispositivo en una zona común de la casa (como la sala de estar), en lugar de la habitación de los niños.

-Conocer a los "amigos" de los hijos: Hay que animarles a que presenten a sus amigos en la plataforma y explicar con quiénes interactúan.

-Mantener una comunicación constante: Fomentar un ambiente de confianza para que los hijos se sientan cómodos contándoles si algo les molesta o los asusta en el juego.

Roblox puede ser una herramienta de diversión y creatividad, pero si se utiliza con precaución. La alerta no es para prohibir, sino para empoderar a los padres y madres a tomar un papel activo en la vida digital de sus hijos, garantizando que su experiencia sea segura y saludable. El control familiar y la educación son las mejores herramientas para navegar los desafíos del mundo virtual.

E.B.W.