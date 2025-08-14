12°
Comarca Andina, Argentina
14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Cooperativas de El Maitén y Comodoro Rivadavia acordaron un trabajo de colaboración mutua

El acuerdo forma parte de un Convenio de Colaboración Mutua e intercambios de Saneamiento y desarrollo Institucional.
Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén informó que se realizó en el día de ayer una reunión institucional entre su espacio y la "SCPL" Cooperativa Comodoro Rivadavia.

 

Ambas instituciones comparten un firme compromiso con el desarrollo y el bienestar de sus comunidades locales, el principio cooperativo de solidaridad, colaboración y ayuda mutua. 

 

El acuerdo se realizó en Comodoro y forma parte de un Convenio de Colaboración Mutua e intercambios de Saneamiento y desarrollo Institucional y se conformó con la presencia de Fernando Vásquez, Vice presidente SCPL, Franco Domizzi, Presidente SCPL, Sergio Guajardo, Presidente Cooperativa de El Maitén Limitada, y Guillermo Costes, Secretario SCPL..

 

Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén manifestó  que: “logramos mediante un Plan de Saneamiento un equilibrio económico que permite la sostenibilidad del servicio público para todos los vecinos de El Maitén” y remarcó que "una de las cuestiones principales que hemos acordado es el cuidado del personal: asegurando la provisión de vestimenta y elementos de protección personal y administrando bien. Y para ello contamos con el apoyo y colaboración del gobierno provincial y necesitamos el apoyo de ejecutivo municipal para  trabajar en beneficio de los vecinos”.

 

Las relaciones representan un avance que se repercutirá positivamente en la comunidad: “Integramos además la Federación de Cooperativas del Chubut y los hemos invitado a nuestra localidad al igual que a la cooperativa de Comodoro Rivadavia a fin que conozcan nuestro presente que con trabajo y dedicación logramos la estabilidad necesaria para proyectar un futuro con optimismo” remarcó Guajardo.

 

