Cooperativas de El Maitén y Comodoro Rivadavia acordaron un trabajo de colaboración mutua

Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén informó que se realizó en el día de ayer una reunión institucional entre su espacio y la "SCPL" Cooperativa Comodoro Rivadavia.

Ambas instituciones comparten un firme compromiso con el desarrollo y el bienestar de sus comunidades locales, el principio cooperativo de solidaridad, colaboración y ayuda mutua.

El acuerdo se realizó en Comodoro y forma parte de un Convenio de Colaboración Mutua e intercambios de Saneamiento y desarrollo Institucional y se conformó con la presencia de Fernando Vásquez, Vice presidente SCPL, Franco Domizzi, Presidente SCPL, Sergio Guajardo, Presidente Cooperativa de El Maitén Limitada, y Guillermo Costes, Secretario SCPL..

Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén manifestó que: “logramos mediante un Plan de Saneamiento un equilibrio económico que permite la sostenibilidad del servicio público para todos los vecinos de El Maitén” y remarcó que "una de las cuestiones principales que hemos acordado es el cuidado del personal: asegurando la provisión de vestimenta y elementos de protección personal y administrando bien. Y para ello contamos con el apoyo y colaboración del gobierno provincial y necesitamos el apoyo de ejecutivo municipal para trabajar en beneficio de los vecinos”.

Las relaciones representan un avance que se repercutirá positivamente en la comunidad: “Integramos además la Federación de Cooperativas del Chubut y los hemos invitado a nuestra localidad al igual que a la cooperativa de Comodoro Rivadavia a fin que conozcan nuestro presente que con trabajo y dedicación logramos la estabilidad necesaria para proyectar un futuro con optimismo” remarcó Guajardo.

SL