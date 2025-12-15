12°
15 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Cambios en las dependencias Policiales de la Unidad Regional Esquel

La Comisario Carolina Pauli confirma cambios en jefaturas policiales por orden de Jefatura. Fueron ratificados la Crio. Pauli y el Mayor Melipil. Traslados y reemplazo en Trevelin, Gualjaina, Paso del Sapo y Colán Conhué. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comisario Carolina Pauli, Segunda Jefe de la Unidad Regional Esquel, se refirió a los habituales cambios en las dependencias policiales, señalando que "todo lo que es el personal de oficiales, lo que comandan las dependencias policiales, estamos sujetos a posibles cambios por cuestiones operativas y análisis que realiza la Jefatura de Policía".

 

Tras el aniversario institucional del 7 de diciembre, se comunicaron los traslados que afectan a todas las jurisdicciones de la provincia. En el ámbito de la Unidad Regional Esquel, tanto el Jefe, Mayor Melipil, como la Comisario Pauli, "fuimos confirmados nuestros cargos para el año próximo".

 

No obstante, se han dispuesto rotaciones en varias comisarías. Uno de los movimientos más destacados es el de la Comisaría Trevelin, cuyo jefe fue trasladado a Comodoro Rivadavia. También se registraron cambios en las comisarías de Gualjaina, Paso del Sapo y Colán Conhué. La Comisario Pauli indicó que en la zona de la comarca se confirmó a varios jefes, por lo que "no ha habido grandes cambios".

 

En cuanto al jefe saliente de Trevelin, Comisario Diego Silva, su destino es una dependencia en Comodoro Rivadavia, y será reemplazado por el Comisario Feredico Fedrizi, quien proviene de esa misma zona.

 

La implementación de estas rotaciones demandará un tiempo de organización. Si bien las comunicaciones ya se realizaron, "a la fecha no se han cumplimentado". La Comisario explicó que los cambios, al ser de gran magnitud a nivel provincial, requieren una diagramación logística que abarca la entrega y posesión de las dependencias, y también "el traslado de la familia". Por ello, se esperan las fechas pertinentes que se irán otorgando para realizar los movimientos.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

