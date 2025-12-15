Intento de femicidio: Un hombre se suicidó tras dispararle a su esposa

Un grave hecho de violencia intrafamiliar se registró el sábado en la ciudad de Trelew, donde un hombre de 77 años le disparó a su esposa dentro de la vivienda que compartían y posteriormente se quitó la vida. La mujer, de 70 años, permanece internada en estado grave en terapia intensiva, tras ser intervenida quirúrgicamente.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Urquiza, entre Aaron Jenkins y Galina, y es investigado por la Fiscalía de Trelew, a cargo de la fiscal de turno Mariana Millapi.

El hallazgo y la intervención policial

Según explicó la fiscal, el hecho fue descubierto luego de los hijos del matrimonio se acercaran al domicilio al no lograr comunicarse con sus padres durante varias horas.

“Al ingresar a la vivienda se encuentran con que ambos padres estaban en el dormitorio matrimonial, heridos aparentemente con armas de fuego”, señaló Millapi. Ante esta situación, dieron aviso inmediato a la Policía y solicitaron asistencia médica.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Cuarta y del sistema de emergencias constató que el hombre ya no presentaba signos vitales, mientras que la mujer aún estaba con vida, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital.

La principal hipótesis: intento de femicidio y suicidio

De acuerdo con los primeros elementos recolectados, la Fiscalía descartó la participación de terceras personas. “Por los elementos objetivos que tenemos, el hallazgo del arma en cercanías del masculino y el análisis de los registros fílmicos, se presume que habría sido el hombre quien efectuó los disparos contra su pareja y posteriormente se quitó la vida”, explicó la fiscal.

Las cámaras de videovigilancia del exterior de la vivienda permitieron reconstruir la secuencia de la jornada y confirmar que no hubo ingresos ni egresos de otras personas al domicilio antes del hecho.

Pericias y datos preliminares

Personal de Criminalística informó de manera preliminar que el arma de fuego habría sido disparada en tres oportunidades. “Eso resulta coincidente con las lesiones observadas: un disparo en el masculino, que fue el que le quitó la vida, y dos disparos de arma de fuego en la zona del cráneo de la femenina”, detalló Millapi.

En el interior de la vivienda no se hallaron signos de pelea, forcejeo ni desorden, ni tampoco faltantes de elementos. “No se encontró ningún tipo de carta o manuscrito. Todo indicaba un contexto intrafamiliar normal”, agregó la fiscal.

Como medida preventiva, se procedió además al secuestro de los teléfonos celulares para avanzar en la investigación y esclarecer lo sucedido.

Estado de salud de la mujer y avance de la causa

El cuerpo del hombre fue sometido a autopsia, diligencia que ya fue realizada, y posteriormente entregado a la familia, mientras se aguardan los resultados finales del informe forense.

En tanto, la mujer continúa internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica. “Según el último parte médico, su estado es grave y se espera su evolución”, informó la fiscal Millapi.

O.P.