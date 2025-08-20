El clima hoy en Esquel: día nublado con poco cambio de temperatura

Para hoy, miércoles 20 de agosto, se espera una jornada con cielo cubierto en Esquel, con una temperatura máxima de 7°C y una mínima de 2°C.

El pronóstico indica un día frío y ventoso. Por la mañana, el cielo estará cubierto y la temperatura se mantendrá en 5°C, con vientos del noroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 45 km/h.

Hacia la tarde, se espera un aumento de la temperatura a 7°C, aunque la sensación térmica será de 4°C. El viento continuará con ráfagas de hasta 53 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a 5°C y el viento rotará al norte, con ráfagas de hasta 31 km/h. La probabilidad de precipitación en forma de nieve es del 40% durante la noche.



T.B