Fiscalía analiza la viabilidad de carruajes turísticos en Trevelin

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin está analizando la viabilidad de un proyecto para implementar carruajes tirados por caballos con fines turísticos. Para ello, los concejales consultaron a la Agencia de Delitos Ambientales de la Fiscalía de Esquel, que expuso su postura sobre la normativa vigente y el creciente debate en torno al bienestar animal.

La iniciativa busca regular una actividad. La Fiscalía dejó en claro que, si bien no existe una prohibición expresa a nivel local o provincial para la tracción a sangre, la tendencia a nivel nacional e internacional apunta en la dirección contraria.

El punto de vista de la Fiscalía

La procuradora de fiscalía, Cecilia Bagnato, se reunió con los bloques que conforman la comisión de turismo del Concejo Deliberante para compartir el aporte de la Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal.

Según Bagnato, la Fiscalía enfatizó que la tracción a sangre (TAS) está siendo prohibida en la mayoría de los municipios y provincias del país. Además, destacó la existencia de proyectos de ley a nivel nacional y la creciente relevancia de la Agenda Ambiental 2030 y los derechos de bienestar animal, que reconocen a los animales como "seres sintientes".

"La idea es orientarnos hacia el cuidado y bienestar animal, y evitar situaciones de maltrato", explicó la procuradora. La Fiscalía argumenta que el uso de animales para recreación no se alinea con los principios de un turismo sostenible y ecológico.

Los riesgos para los caballos y la seguridad vial

Durante la reunión, la Fiscalía también enumeró los riesgos específicos que enfrentan los caballos utilizados para este tipo de actividad. Aunque se reconoce que los animales son usados en otras actividades turísticas como las cabalgatas, el uso de carruajes presenta desafíos propios:

-Exposición a condiciones extremas: Los animales pueden pasar muchas horas expuestos al frío o al calor.

-Superficies duras: Transitar por asfalto y otras superficies duras puede ser perjudicial para la salud de los caballos.

-Ruido y estrés: El ruido y el movimiento de un casco urbano pueden causarles estrés.

-Seguridad vial: La presencia de carruajes podría generar inconvenientes y riesgos para la seguridad del tránsito.

Si bien no hay una normativa que impida la actividad en Trevelin, la Fiscalía de Esquel, a través de su Agencia de Delitos Ambientales, advirtió sobre la dirección que está tomando la legislación y la conciencia social respecto al uso de animales para entretenimiento.

C.S.