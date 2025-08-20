Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Gran Bingo Show a beneficio de la Escuela de Gimnasia Artística Sur

El sábado 23 de agosto se realizará un evento a pura diversión en el salón Ahoniken. Habrá artistas en vivo, sorteos y un bingo extraordinario de $200.000.
Por Redacción Red43

Este sábado 23 de agosto a las 19:00 horas, el salón de eventos Ahoniken, ubicado en Sáenz Peña 239 de Esquel, será escenario de un Gran Bingo Show que combinará juegos, música y danza en una noche para toda la familia.

 

El evento contará con la participación de destacados artistas locales como "Miguelito y su acordeón", "Los Paisa" y el grupo de baile "Set Danza - Trevelin", que se presentarán en vivo para animar la jornada.

 

El bingo incluirá cuatro rondas con premios para línea y bingo, además de un bingo extraordinario con un premio de $200.000.

 

La actividad está organizada por la Comisión de Padres de Artística Sur, y lo recaudado será destinado a apoyar las actividades del grupo. Una excelente oportunidad para colaborar, divertirse y llevarse grandes premios.

 

 

R.G.

 

