Gran Bingo Show a beneficio de la Escuela de Gimnasia Artística Sur

Este sábado 23 de agosto a las 19:00 horas, el salón de eventos Ahoniken, ubicado en Sáenz Peña 239 de Esquel, será escenario de un Gran Bingo Show que combinará juegos, música y danza en una noche para toda la familia.

El evento contará con la participación de destacados artistas locales como "Miguelito y su acordeón", "Los Paisa" y el grupo de baile "Set Danza - Trevelin", que se presentarán en vivo para animar la jornada.

El bingo incluirá cuatro rondas con premios para línea y bingo, además de un bingo extraordinario con un premio de $200.000.

La actividad está organizada por la Comisión de Padres de Artística Sur, y lo recaudado será destinado a apoyar las actividades del grupo. Una excelente oportunidad para colaborar, divertirse y llevarse grandes premios.

R.G.