Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

"Tríada No Es Trío" publican un casete y preparan un nuevo encuentro musical este domingo

GSTS, Berbil y Rapo fusionan sus distintas propuestas en un evento especial en la Peluquería Go Cat Go, donde harán música con PC, controladores y hasta las maquinas de cortar pelo.
Por Redacción Red43

Los artistas locales GSTS (Grego), Berbil (Pablo Martínez) y Rapo (quien vive en La Plata), encontraron sus propuestas musicales a comienzos de año en un evento especial en la ciudad.

 

El audio de aquella presentación fue guardado y ahora se materializó en un casete, que se presentará en ocasión de un nuevo encuentro: "No fue un registro planeado", detalló Berbil, y Grego amplió la idea: "la idea es hacer una performance que sucede una sola vez y en ese momento".

 

Este domingo24 de agosto a las 19 horas puntuales será la nueva edición, esta vez, en el frente de la Peluquería Salón Go Cat Go, de calle San Martín 1166: "usamos controladores MIDI, otros aparatos electrónicos, y vamos a probar hacer música con las maquinas para cortar el pelo, ya que es una peluquería".

 

La propuesta es tan particular que los mismos artistas no coinciden en sus perspectivas: Berbil marca que el prefiere recordar las cosas a su manera, Grego que le pone "muy mal" escuchar lo que hizo, y Rapo es quien se encarga de guardar el archivo, ya que el encuentro entre los tres es también una novedad: "Hay una cuestión orgánica entre los tres que hacemos por nuestro lado cosas muy diferentes", sintetizó Grego.

 

Además del casete nuevo, habrá cds, fanzines y más merchandising de las creaciones particulares de los músicos, entre otros proyectos en los que están implicados, ya que Rapo lanzó disco hace poco, Berbil es parte del sello Traum y más sorpresas que pueden aparecer y hay que ir el domingo a descubrir.

 

SL

 

