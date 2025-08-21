Confirmaron la vuelta de los vuelos directos entre Esquel y Córdoba

Matías Taccetta, intendente de la ciudad, se refirió a la implementación de vuelos directos entre Esquel y Córdoba en el mes de octubre.

El vuelo directo Esquel-Córdoba se inauguró en julio y abarcó también el mes de agosto, sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que la temporada invernal dure lo previsto. Por este motivo, asegura Taccetta, el vuelo tuvo que discontinuarse.

"La intención era volver a tener este vuelo en el mes de octubre. Además, continuar trabajando para que a partir de diciembre, enero o febrero, podamos volver con estos vuelos directos de Córdoba-Esquel que han sido un éxito en estos meses de julio y agosto, aún no teniendo una temporada de invierno como la esperábamos", sostuvo el intendente.

La idea, comentó Taccetta, es que este vuelo no sea estacional, sino instalarlo de forma permanente. Al respecto, señaló: "Los primeros dos meses fueron meses de garantía por parte del Municipio, después ellos cambiaron las condiciones. Hay que pasar por el Concejo Deliberante, cosa que no es de un día para el otro, no es fácil de hacer. Entonces, se tomó la decisión de que sea Aerolíneas quien opere este vuelo sin tener la garantía, por una cuestión de tiempos. Seguramente, si continuamos a partir de diciembre, vamos a tener que elevar este aval o garantía por parte del Concejo Deliberante, que es algo que está pidiendo la gente de Aerolíneas Argentinas porque habían tenido problemas en otras provincias".

Los vuelos directos Córdoba-Esquel ya se encuentran disponibles en la página web de Aerolíneas Argentinas y mantienen la misma modalidad: los jueves está el vuelo Córdoba-Esquel, y los lunes Esquel-Córdoba.

R.G.