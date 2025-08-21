Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 curiosidades
21 de Agosto de 2025
curiosidades |
Por Redacción Red43

Lola y Simón, dos perros salchicha que ladraron mucho y su dueño tuvo que pagar fuerte multa

La municipalidad de una ciudad patagónica le cobró más de medio millón de pesos. Las mascotas se escaparon de su casa y molestaron a un motociclista. Inspectores dijeron que “provocaron ruidos molestos”. La opinión de los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un llamativo hecho ocurrió en Chos Malal, cuando el dueño de dos perros salchicha  fue multado y tuvo que abonar casi 600 mil pesos, debido a que sus mascotas escaparon de su casa y le ladraron al motociclista. Pero esto no fue todo, sino que los animales también "atacaron" a inspectores de Tránsito que pasaban por el lugar.

 

Todo ocurrió cuando los dos perritos, Simón y Lola, estaban dentro del patio de su casa, pero lograron abrir el portón y escaparse a la vereda. Pese a que no fueron directamente a la calle, su presencia allí se hizo notar y le generó un perjuicio económico a su propietario. Es que, aunque no pusieron una patita en la calzada, sí llamaron la atención cuando vieron a un motociclista y le ladraron vehementemente.

 

Justo en el momento en que esto ocurría, por el lugar circulaba personal de Tránsito de la Municipalidad de Chos Malal, quienes se quedaron en el lugar hasta que pudieron hablar con el dueño de los perros salchichas.

 

En estas circunstancias, le informaron que debido a los ruidos molestos y el perjuicio que podía causar se mordían a una persona o que hasta podían generar un accidente grave si se le cruzaban a un motociclista o a un ciclista. Por estos argumentos le notificaron que sería multado por 582.003,20 pesos.

 

No obstante, el vecino hizo uso de su derecho a realizar un descargo y explicar las circunstancias en las que Simón y Lola estaban en la callePero su descargo no fue lo suficientemente contundente y la Municipalidad se mantuvo firme en su decisión de cobrarle casi 600 mil pesos de multa, dado que los perros habían generado disturbios  y hasta un potencial accidente. Ante lo abultado de la contravención, el propietario de los perritos tuvo que pagar una parte de la multa con efectivo y el resto con tarjeta.

 

La decisión tomada por la Municipalidad generó indignación en gran parte de los vecinos de Chos Malal, dado que aseguran es un monto excesivo, porque se trata de dos animales pequeños que no podían generar daños. "Me parece un poco excesivo el monto, dado que no mordieron a nadie y es la primera vez que los multan. Deberían cambiar esa ordenanza. Y espero que el monto cobrado por el municipio sea destinado al plan de castración y/o al mejoramiento de los canales y demás insumos que necesiten las rescatistas de mascotas", comentó una de las ciudadanas.

 

Además, recalcaron que en la ciudad hay perros sueltos en todos los barrios y no los multan. "Entonces los perros mordedores de vecinos, van a tener que morder algún inspector para que se puedan realizar las multas correspondientes", observó otra usuaria. "La verdad, si es así como lo cuentan, no se puede creer porque le ladraron a los inspectores. Aparte perros salchichas. Y los mordedores, los ruidos molestos de autos Motos que abundan y muchos saben quienes son. Que me cuentan", cuestionaron otros vecinos. Pese a la indignación colectiva de los vecinos de Chos Malal, la realidad es que el dueño de Lola y Simón tuvo que abonar la abultada multa.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -