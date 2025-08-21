Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Provincia presente en la inauguración de la nueva Sala de Elaboración de Quesos Artesanales

La producción de "Buena Leche" permite elaborar quesos artesanales en Dolavon, con una proyección de nuevos productos derivados que cuenten con el sello "Origen Chubut".
El Gobierno del Chubut, que conduce el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Producción participó de la inauguración de la Sala de Elaboración de Quesos Artesanales en Dolavon.

 

La inauguración se llevó a cabo en el Nodo Dolavon Produce y contó con las presencias de la ministro de Producción Laura Mirantes; el intendente local Dante Bowen; y el presidente de la Federación de la Asociación Mutualista Chubut ( FAMUCH) Hugo Schwemmer; además de   Mariela Jones encargada del Polo Productivo y Marcelo Bascur, subsecretario de Asociativismo y Economía Social.

 

Acerca de la propuesta y el acompañamiento a la cooperativa láctea con su marca "La Lechera" Mirantes indicó que "lo que nos permite este producto, más allá de la leche, es  seguir fortaleciendo los enlaces con los productores para que puedan reafirmar la confianza que tenían ellos en sus tamberos locales y este es un valor agregado, que se transforma la leche en queso".

 

Más productos locales

 

En este nuevo producto se trabaja para que pueda adquirir la denominación Origen Chubut, "esto va a marcar un precedente muy importante -agregó la ministra- porque no solamente tenemos en Cholila, sino también ahora vamos a tener en la ciudad valletana este nuevo producto", y anticipó que próximamente se va a sumar "el dulce de leche como otro derivado de materia prima también con valor agregado, así que vamos a tener tres productos locales que se van a regir por el sello Origen Chubut, lo que les va a permitir también acceder a las líneas de financiamiento o crediticias que hay actualmente a favor de nuestros productores".

 

