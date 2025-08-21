Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Energía eléctrica: corte programado para el viernes

El horario del corte será de 12:30 a 15:00 horas. 
Desde la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. se informa a los usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día Viernes 22 de Agosto se estará realizando un corte en el suministro eléctrico, dado que se realizarán tareas de mantenimiento de las líneas de Media Tensión (MT) Urbana e instalación de seccionador de línea MT. 

 


El horario del corte será de 12:30 a 15:00 horas. Los sectores afectados son los siguientes: 

 

  • Entre Avenidas Yrigoyen y Fontana y desde calle Don Bosco a calle Humpreys
  • Entre Avenida Yrigoyen y calle Belgrano y desde calle Humpreys a calle Concejal Celestino Beatove
  • Entre Avenida Yrigoyen y calle Alberdi desde calle Don Bosco a Avenida Alvear
  • Entre calles Pasteur y Perito Moreno desde Avenida Alvear hasta calle Rivadavia.
  • Alto Rio Percey
  • Predio Antenas Laguna La Z

Desde la empresa piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas.

 

 

E.B.W.

 

