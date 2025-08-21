Energía eléctrica: corte programado para el viernes

Desde la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. se informa a los usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día Viernes 22 de Agosto se estará realizando un corte en el suministro eléctrico, dado que se realizarán tareas de mantenimiento de las líneas de Media Tensión (MT) Urbana e instalación de seccionador de línea MT.



El horario del corte será de 12:30 a 15:00 horas. Los sectores afectados son los siguientes:

Entre Avenidas Yrigoyen y Fontana y desde calle Don Bosco a calle Humpreys

Entre Avenida Yrigoyen y calle Belgrano y desde calle Humpreys a calle Concejal Celestino Beatove

Entre Avenida Yrigoyen y calle Alberdi desde calle Don Bosco a Avenida Alvear

Entre calles Pasteur y Perito Moreno desde Avenida Alvear hasta calle Rivadavia.

Alto Rio Percey

Predio Antenas Laguna La Z

Desde la empresa piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas.

E.B.W.