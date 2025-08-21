Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
21 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Tribunal Oral Federal sentenció a Cruz Cárdenas a 3 años de prisión en suspenso

El juez Enrique Baronetto, presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, condenó al exbrigadista por diversos delitos ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces. María Belén Salinas, recibió una condena de un año y medio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El juez Enrique Baronetto, presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, condenó al exbrigadista de montaña Cruz Ernesto Cárdenas y a su novia por diversos delitos ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces. Les imputaban usurpación, daño agravado sobre un móvil de PN y un puente y atentado a la autoridad agravado.

 

A lo largo del debate, el tribunal consideró acreditados los ilícitos, de los que Jornada ya dio cuenta en detalle. Este jueves 21 Cruz Cárdenas fue sentenciado a 3 años de prisión en suspenso, con costas, y el cumplimiento de reglas de conducta por cuatro años. Su pareja, María Belén Salinas, recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, con costas, y el cumplimiento de reglas de conducta por dos años.

 

Ambos deberán cumplir con obligaciones de residencia y control judicial, abstenerse de generar conflictos con pobladores o autoridades, presentarse periódicamente ante organismos de control y no incurrir en nuevos delitos. Si desobedecen, irán a prisión. Cabe recordar que los hechos ocurrieron en julio de 2021.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -