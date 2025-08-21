El Tribunal Oral Federal sentenció a Cruz Cárdenas a 3 años de prisión en suspenso

El juez Enrique Baronetto, presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, condenó al exbrigadista de montaña Cruz Ernesto Cárdenas y a su novia por diversos delitos ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces. Les imputaban usurpación, daño agravado sobre un móvil de PN y un puente y atentado a la autoridad agravado.

A lo largo del debate, el tribunal consideró acreditados los ilícitos, de los que Jornada ya dio cuenta en detalle. Este jueves 21 Cruz Cárdenas fue sentenciado a 3 años de prisión en suspenso, con costas, y el cumplimiento de reglas de conducta por cuatro años. Su pareja, María Belén Salinas, recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, con costas, y el cumplimiento de reglas de conducta por dos años.

Ambos deberán cumplir con obligaciones de residencia y control judicial, abstenerse de generar conflictos con pobladores o autoridades, presentarse periódicamente ante organismos de control y no incurrir en nuevos delitos. Si desobedecen, irán a prisión. Cabe recordar que los hechos ocurrieron en julio de 2021.