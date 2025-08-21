Esquel fortalece la integración turística con Chile

Florencia Andolfatti, Subsecretaria de Turismo de la ciudad de Esquel, se refirió a las acciones llevadas adelante conjuntamente con el país vecino, Chile.

"Seguimos este trabajo que iniciamos con diferentes lugares de Chile. En principio, les comenté que habíamos aplicado con ese proyecto con Palena y Futaleufú, es un Plan de Integración Binacional que también toma como estrategia la ruta", comentó la Subsecretaria.

Pero también, anticipó proyectos con Chaitén: "Matías (Taccetta) estuvo esta semana allá firmando un acuerdo. La acción principal es poder estar presentes en Chaitén y en la Naviera Austral que es la empresa que maneja las barcazas que conectan tanto para Chiloé como para Puerto Montt". La idea, sostiene Andolfatti, es integrar a Esquel al mapa de recorridos que ya tienen previsto y captar así a un gran número de extranjeros que recorren el lado chileno para que visiten nuestra provincia.

"Es muy importante para esta época captar ese segmento de turistas que se moviliza en verano con el tema rafting y en diferentes temporadas, recorriendo la Carretera Austral", concluyó.

R.G.