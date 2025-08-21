Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
La Hoya se viste de blanco en una nueva jornada de nieve

El frente frio y de agua que se anunciaba, llegó en forma de nieve para los puntos altos de la región en la madrugada de hoy jueves.
Por Redacción Red43

En otra jornada helada en Esquel y la zona, mientras transcurre un frente frio y de lluvias fuertes hacia el centro del país, las nubes volvieron para quedarse en los cerros.

 

Especialmente en La Hoya, pista de esquí que estuvo esperando nieve durante los primeros meses del invierno, sin éxito.

 

Los copos llegaron en la noche y continúan durante la mañana de hoy, vistiendo de blanco el camino hacia nuestros cerros, y tapando la visibilidad también del Cerro 21.

 

Lo que queda de este jueves, continuará nublado y cercano a los cero grados, con lluvias esporádicas pero el paisaje blanco asegurado en La Hoya.

 

SL

 

