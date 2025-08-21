Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El Taller de Alfabetización Digital del ISSyS llegó a 28 de Julio

La jornada estuvo dirigida a jubilados, pensionados y afiliados en general del organismo. También se presentó DINO, la plataforma implementada por el Gobierno del Chubut para realizar gestiones en línea. 
Por Redacción Red43

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) llevó adelante en la localidad de 28 de Julio una nueva jornada del Taller de Alfabetización Digital destinada a jubilados, pensionados y afiliados en general del organismo.

 

El encuentro tuvo como propósito acercar herramientas digitales que faciliten el acceso a trámites de autogestión, contribuyendo a reducir la brecha digital y fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad, dando continuidad de esta manera a las políticas fijadas en ese sentido por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

 

La actividad se desarrolló en el Albergue de 28 de Julio (Ruta Provincial Nº 7) y contó con la presencia del subdelegado del ISSyS en Trelew, capacitadores y la colaboración del municipio local.

 

El presidente del ISSyS, Pablo Juan Macadam, destacó la importancia de esta política institucional “porque acerca a nuestros adultos mayores y afiliados en general a las nuevas tecnologías, permitiéndoles gestionar de manera más sencilla sus trámites y reforzando el vínculo del Instituto con cada comunidad del interior provincial”.

 

Presentación de DINO

 

Durante la jornada, el equipo de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut presentó DINO, la plataforma provincial que permite a los ciudadanos acceder de manera ágil y sencilla a múltiples gestiones en línea. La exposición estuvo a cargo de Gastón Sander y Joaquín Castro, integrantes del equipo de la cartera chubutense.

 

En este marco, los asistentes recibieron capacitación sobre las herramientas digitales implementadas por el ISSyS y pudieron realizar consultas directas al subdelegado, quien brindó respuestas y acompañamiento personalizado a cada inquietud.

 

Este trabajo conjunto entre el ISSyS y la Subsecretaría de Innovación refleja el compromiso con la inclusión tecnológica y la modernización de los servicios públicos en todo el territorio provincial.

 

Capacitaciones en Esquel y Trevelin

 

La agenda de talleres dictados por el Instituto de Seguridad Social y Seguros continuará el martes 26 de agosto en Esquel y el miércoles 27 de agosto en Trevelin, donde se replicará la capacitación sobre Alfabetización Digital y el uso de la plataforma DINO.

 

 

R.G.

 

