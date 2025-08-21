Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Salud: SiSAP levantó el paro y la semana que viene habrá audiencia en Trabajo con autoridades del Gobierno

SiSAP se reunirá la semana que viene en la Secretaría de Trabajo para continuar con la negociación paritaria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de la reunión mantenida entre autoridades del Gobierno de Chubut y representantes del Sindicato de Salud Pública (SiSAP), el gremio informó el levantamiento de la medida de fuerza llevada adelante desde este jueves por la mañana. Las partes se reunirán la semana que viene en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la negociación paritaria en la que esta semana ya se acordó un incremento del 5% en los salarios, el cual se aplicará en tres pagos mensuales, y de manera retroactiva al mes de julio.

 

El gremio había convocado a un paro este jueves por la mañana, pero a instancias de los acuerdos que avanzan entre el Gobierno de Chubut y el sindicato, la medida fue finalmente desactivada por este último.

 

Según trascendió, las partes acordaron la celebración de una nueva audiencia de la que participarán representantes del SiSAP y de la Secretaría de Salud de Chubut, se llevará a cabo el próximo martes 26 de agosto, a las 14 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo en Rawson.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
5
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -