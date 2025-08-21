Llega una nueva ronda para transitar la gestación acompañadas

El grupo de Doulas y Puericultoras Cordilleranas invita a todas las mujeres gestantes y a sus acompañantes a una nueva ronda de encuentro este sábado 23, en ALFA, ubicado en Roca 640.



Según Lourdes García Grässle, este espacio busca que las mujeres gestantes compartan sus experiencias, dudas, miedos y alegrías de forma horizontal, sin juicios de valor.

García Grässle aclaró que no se trata de un taller de preparto, sino de una ronda donde se comparte información sobre la fisiología del cuerpo. "Entendemos que nuestro cuerpo tiene una forma sabia de funcionar", afirmó la doula. Según la especialista, saber cómo funciona el cuerpo durante la gestación y el parto pone a las mujeres en un "lugar de poder y de protagonismo" con respecto a lo que está sucediendo con sus cuerpos.

Los encuentros son coordinados por Doulas y Puericultoras con otras profesiones, lo que hace que cada reunión sea "única". Los temas que se abordan son los que traen las participantes, pero la atención suele estar centrada en el parto y el nacimiento.

La invitación es para todas las mujeres gestantes, sin importar la etapa en la que se encuentren, y no hay necesidad de haber participado en encuentros anteriores. La idea de estos espacios es "volver esta idea de compartir con otras mujeres, con otras parejas", ya que las gestaciones se están volviendo muy solitarias.



Sábado 23 de Agosto

De 11 a 13 hs.

en Alfa Wellness Studio - Roca 640 - Esquel.

Actividad arancelada (No excluyente). Requiere inscripción previa.

Facilitan este encuentro:

Lourdes García Grässle: Doula, Lic. en Psicomotricidad, Diplomada en Atención Temprana del Desarrollo Infantil.

Contacto: 2945-416425

IG @maternaconciente

Virginia Ret: Psicóloga Socia

T.B