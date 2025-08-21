Semestre récord: Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos

Yacoub Developers informó que en el primer semestre de 2025 concretó más de 250 ventas de departamentos entre sus desarrollos y unidades terminadas, consolidando su posicionamiento como líder del mercado.

El desempeño estuvo apalancado por la re activación de la demanda de primera vivienda e inversión, una oferta de productos con entrega próxima y procesos comerciales profesionalizados.

“El público volvió a confiar en el ladrillo como resguardo y como vehículo de crecimiento patrimonial. Superar las 250 unidades en seis meses ratifica la confianza en nuestro servicio y en la calidad de nuestros proyectos. Entramos en una etapa de oportunidad: esperamos que, tras las elecciones de octubre, el mercado alcance nuevos picos de venta, y estamos preparados para acompañar esa demanda con financiamiento y calidad constructiva”, afirmó Viviana Yacoub, Presidente de la Compañía.



La Plata, termómetro del interior: precios reales al alza y crédito que vuelve

La capital de la provincia de Buenos Aires encabeza la recuperación de valores entre las grandes ciudades del interior: el valor real del m2 en departamentos usados subió 20,5% interanual, según la serie de Reporte Inmobiliario basada en cierres efectivos de operaciones.

En portales de oferta, el precio promedio de venta de departamentos en La Plata se ubicó en torno a USD 83.620 el último mes relevado, por encima del promedio de GBA Sur, lo que confirma una plaza activa y con tracción de demanda calificada.

El regreso del crédito también empuja la rueda: en la Provincia de Buenos Aires, abril y mayo mostraron registros récord de escrituras y una fuerte suba de hipotecas respecto de 2024

Portafolio en la ciudad: Kent, Meydan y Melek



En La Plata, Yacoub avanza con propuestas de unidades a estrenar, en las famosas Torres Kent, Meydan y Melek, monoambientes y 2 ambientes de alta eficiencia, amenities de calidad y ubicaciones estratégicas en el casco urbano y ejes de expansión.

Contexto y perspectivas para el segundo semestre

El mercado llega al tramo final del año con señales de demanda sostenida y expectativas. Con las elecciones legislativas programadas para el 26 de octubre, los analistas y operadores del sector anticipan un impulso adicional en el período postelectoral si se consolida la estabilidad macro y

el crédito. Yacoub prevé mayor velocidad de consultas y cierre de operaciones en noviembre-diciembre, y refuerza equipos comerciales para capitalizar esa ventana.

“Ser líderes nos exige transparencia, previsibilidad y resultados. Nuestro diferencial es la ejecución: proyectos bien ubicados, procesos claros y cercanía con el cliente. La Plata es hoy un mercado de oportunidad y vamos a redoblar la apuesta”, concluyó Viviana Yacoub.