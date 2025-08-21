Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Semestre récord: Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos

La compañía líder del mercado proyecta un segundo semestre alcista y señala una “etapa de oportunidad” en la previa electoral.
Por Redacción Red43

Yacoub Developers informó que en el primer semestre de 2025 concretó más de 250 ventas de departamentos entre sus desarrollos y unidades terminadas, consolidando su posicionamiento como líder del mercado.

 

El desempeño estuvo apalancado por la re activación de la demanda de primera vivienda e inversión, una oferta de productos con entrega próxima y procesos comerciales profesionalizados.

 

“El público volvió a confiar en el ladrillo como resguardo y como vehículo de crecimiento patrimonial. Superar las 250 unidades en seis meses ratifica la confianza en nuestro servicio y en la calidad de nuestros proyectos. Entramos en una etapa de oportunidad: esperamos que, tras las elecciones de octubre, el mercado alcance nuevos picos de venta, y estamos preparados para acompañar esa demanda con financiamiento y calidad constructiva”, afirmó Viviana Yacoub, Presidente de la Compañía.

 


La Plata, termómetro del interior: precios reales al alza y crédito que vuelve

 

La capital de la provincia de Buenos Aires encabeza la recuperación de valores entre las grandes ciudades del interior: el valor real del m2 en departamentos usados subió 20,5% interanual, según la serie de Reporte Inmobiliario basada en cierres efectivos de operaciones.

 

En portales de oferta, el precio promedio de venta de departamentos en La Plata se ubicó en torno a USD 83.620 el último mes relevado, por encima del promedio de GBA Sur, lo que confirma una plaza activa y con tracción de demanda calificada.

 

El regreso del crédito también empuja la rueda: en la Provincia de Buenos Aires, abril y mayo mostraron registros récord de escrituras y una fuerte suba de hipotecas respecto de 2024

 

Portafolio en la ciudad: Kent, Meydan y Melek

 


En La Plata, Yacoub avanza con propuestas de unidades a estrenar, en las famosas Torres Kent, Meydan y Melek, monoambientes y 2 ambientes de alta eficiencia, amenities de calidad y ubicaciones estratégicas en el casco urbano y ejes de expansión.

 

Contexto y perspectivas para el segundo semestre

 

El mercado llega al tramo final del año con señales de demanda sostenida y expectativas. Con las elecciones legislativas programadas para el 26 de octubre, los analistas y operadores del sector anticipan un impulso adicional en el período postelectoral si se consolida la estabilidad macro y
el crédito. Yacoub prevé mayor velocidad de consultas y cierre de operaciones en noviembre-diciembre, y refuerza equipos comerciales para capitalizar esa ventana.

 

“Ser líderes nos exige transparencia, previsibilidad y resultados. Nuestro diferencial es la ejecución: proyectos bien ubicados, procesos claros y cercanía con el cliente. La Plata es hoy un mercado de oportunidad y vamos a redoblar la apuesta”, concluyó Viviana Yacoub.

 

