Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
El grupo de danzas folclóricas “Añorando Caminos Sureños” organiza una cena baile para recaudar fondos

La segunda edición del evento se realizará el 29 de agosto en el casino de suboficiales de la policía y habrá cupo limitado de personas.
El grupo de danzas folclóricas “Añorando Caminos Sureños” está organizando una cena baile para recaudar fondos para un viaje que realizarán en noviembre. La segunda edición del evento se realizará en el casino de suboficiales de la policía, ubicado en 9 de julio 556.

 

El grupo, formado en febrero, busca hacer algo “muy distinto a danzas tradicionales”. Para ello, adquirieron a los chicos de "Producciones en el Camino", que son coreógrafos y los guían para “presentar algo distinto, algo lindo y algo representativo para nuestra ciudad”. El grupo está conformado por adultos mayores.

 

Karina García, una de las integrantes, informó que el evento será el 29 de agosto y que el menú será lentejas, empanadas y postres. Las mesas estarán presentadas de acuerdo a cada región, habrá sorteos y mucho baile. La cena incluye una bebida, que es un vino, una gaseosa o un agua saborizada. Después de la cena, habrá una barra disponible para los que quieran comprar más bebidas.

 

Luisa Retamal, otra de las integrantes, indicó que las entradas son limitadas, para 60 o 70 personas, y que se pueden conseguir con las chicas del grupo o al teléfono 2945-696097. En esta ocasión, el evento contará con un DJ.

 

El grupo viajará a un evento en la localidad de La Falda, Córdoba, del 3 al 9 de noviembre. Cuando regresen, harán otro evento donde mostrarán lo que fueron a hacer allá. En diciembre, el grupo tiene previsto hacer una presentación en el auditorio de la ciudad, ya que tienen fecha para el 12 de diciembre.

T.B

 

