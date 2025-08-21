Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
Con un poco de rock, reggae y funky, la banda “Los Abducidos” llega a Esquel por primera vez

El grupo se presentará a partir de esta noche en La Encrucijada Bar, en Trevelin, mañana en Rider Bar y el sábado en Pinto Hostel.
La banda "Los Abducidos" se presentará en la zona de la cordillera con shows en Trevelin y Esquel.

Cepi, integrante de la banda, expresó su emoción de llegar a Esquel por primera vez y adelantó las fechas de los shows:

Esta noche de jueves a las 22:00 en La Encrucijada Bar, en Trevelin (Brown 386)
Mañana viernes, en Esquel, a partir de la medianoche en Rider Bar (25 de Mayo 478)
Sábado 23, en Pinto Hostel (Av. Fontana 1205)

 

El grupo, que surgió hace dos años, está conformado por Maurito Porqueras en la batería, Gona Camporro en el bajo y coro, Lautaro Lefuman en la guitarra y Manu Ramón en la técnica.
La banda hace música de rock, reggae y funky, con canciones propias y algunas reversiones.

 

Cepi, que vivió y estudió en Buenos Aires en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, informó que la banda tiene cinco canciones grabadas, entre ellas “Vuelvo a Casa” (2022) y el último single, “Hong Kong”. El músico aseguró que todas las canciones están disponibles en las tiendas digitales. Además, Cepi, que también toca el saxo, anunció que lo incorporarán en esta gira, algo que no habían hecho hasta ahora.

T.B

 

