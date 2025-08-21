Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Comodoro Rivadavia
21 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Vendía tortas fritas en la calle, le quisieron robar y lo atacaron

El hecho sucedió en Comodoro Rivadavia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía formalizó la investigación contra dos hombres y una mujer por agredir y robar a un vendedor de tortas fritas en la esquina de Lisandro de la Torre y Avenida Roca, Comodoro Rivadavia. El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 16:25 hs. cuando un hombre o abordó y exigió dinero al vendedor. Luego se fue y regresó con dos adultos más y dos niños. Los tres adultos golpearon y patearon al vendedor, la mujer le arrojó una piedra y le robaron una bolsa de tortas fritas.

 

La policía de la Comisaría Seccional Quinta intervino y detuvo a los agresores. El hecho fue calificado como robo agravado, por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa.

 

Uno de los imputados dio una versión diferente de los hechos. La jueza declaró legales las detenciones, formalizó la investigación y dispuso la prohibición de acercamiento y contacto de los agresores a la víctima (en lugar de prisión preventiva solicitada para uno de los acusados con condena previa). La situación del acusado con condena anterior fue revisada en una audiencia de ejecución penal. 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
5
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -