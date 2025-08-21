Vendía tortas fritas en la calle, le quisieron robar y lo atacaron

La Fiscalía formalizó la investigación contra dos hombres y una mujer por agredir y robar a un vendedor de tortas fritas en la esquina de Lisandro de la Torre y Avenida Roca, Comodoro Rivadavia. El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 16:25 hs. cuando un hombre o abordó y exigió dinero al vendedor. Luego se fue y regresó con dos adultos más y dos niños. Los tres adultos golpearon y patearon al vendedor, la mujer le arrojó una piedra y le robaron una bolsa de tortas fritas.

La policía de la Comisaría Seccional Quinta intervino y detuvo a los agresores. El hecho fue calificado como robo agravado, por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa.

Uno de los imputados dio una versión diferente de los hechos. La jueza declaró legales las detenciones, formalizó la investigación y dispuso la prohibición de acercamiento y contacto de los agresores a la víctima (en lugar de prisión preventiva solicitada para uno de los acusados con condena previa). La situación del acusado con condena anterior fue revisada en una audiencia de ejecución penal.

E.B.W.