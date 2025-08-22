Walter Torres: "Tuvimos que buscar alternativas a la falta de nieve"

Walter Torres, Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la ciudad de Esquel, realizó un balance sobre la temporada invernal.

En diálogo con Red43 sostuvo: "Tuvimos que buscar alternativas a la falta de nieve, acciones y productos. Tratamos de buscarle la vuelta para saber que tenemos muchas más cosas para hacer, potenciarlas y generar nuevas, para que la gente que llega a nuestra ciudad encuentre respuestas a las necesidades que tiene".

Además, Torres aseguró que, aparte de buscar alternativas, desde el Municipio también se busca acompañar a las propuestas generadas por los propios vecinos, como ya lo vienen haciendo.

Respecto a los Juegos de Montaña, el Secretario aseguró: "Van muy bien. La idea es poder instalarlos fuertemente, para que el año que viene sea un evento de todo el mes".

Finalmente, Torres comentó que se está trabajando arduamente para generar propuestas para el verano con gente allegada al área de turismo: "De ideas estamos llenos, el tema es concretar y empezar a trabajar".

