Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento

Una mujer mayor de edad, la principal investigada, fue identificada y quedó imputada en libertad, supeditada a futuras citaciones judiciales.
Por Redacción Red43

Personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Alvear, entre P. Moreno y B. Mitre.
El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, de comercio de estupefacientes al menudeo.

 

En el domicilio, la policía identificó a la principal investigada, una mujer mayor de edad, quien quedó notificada en la causa. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron restos de cocaína, una balanza digital, recortes de nylon para envoltorios y teléfonos celulares.

 

Según el parte policial, los elementos incautados permitieron “desactivar un punto de venta fijo y móvil de estupefacientes al menudeo”. Las autoridades federales intervinientes dispusieron el secuestro de la totalidad de los elementos y la imputación en libertad de la investigada, bajo normas de conducta, quedando supeditada a futuras citaciones judiciales.

 

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas Esquel y del GRIM (Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada), quienes brindaron apoyo operativo durante el allanamiento.



