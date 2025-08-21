Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento

Personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Alvear, entre P. Moreno y B. Mitre.

El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, de comercio de estupefacientes al menudeo.

En el domicilio, la policía identificó a la principal investigada, una mujer mayor de edad, quien quedó notificada en la causa. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron restos de cocaína, una balanza digital, recortes de nylon para envoltorios y teléfonos celulares.

Según el parte policial, los elementos incautados permitieron “desactivar un punto de venta fijo y móvil de estupefacientes al menudeo”. Las autoridades federales intervinientes dispusieron el secuestro de la totalidad de los elementos y la imputación en libertad de la investigada, bajo normas de conducta, quedando supeditada a futuras citaciones judiciales.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas Esquel y del GRIM (Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada), quienes brindaron apoyo operativo durante el allanamiento.





T.B