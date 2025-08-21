Jonathan Velázquez se suma al PICH y se presenta como candidato: "La política debe ser una herramienta"

Jonathan Velázquez anunció su incursión en la política como candidato y su incorporación al Partido Independiente del Chubut (PICH).



Velázquez, quien se define como una persona que "hace política siempre" pero con un enfoque "más en lo social", afirmó que siempre le gustó trabajar con los vecinos.

El candidato, se considera una persona que viene "del barrio", expresó que se suma al PICH porque tienen una forma de trabajar "media como la mía, que es siempre pensando en el vecino". Velázquez indicó que en el futuro se enfocará y profundizará en el tema de la magistratura.

Velázquez considera que se debe utilizar la política como una "herramienta" y que, si se utiliza bien, las gestiones siempre llegan a los vecinos.



El candidato comentó que al publicar la noticia en sus redes sociales, tuvo un "buen acompañamiento" de la gente, algo que, según él, "habla de uno también".

Velázquez manifestó que las expectativas siempre están, y que es un "orgullo" estar en la lista con gente "muy capaz" y trabajadora. La idea es llegar a toda Esquel, que la gente lo conozca y que sepan cómo trabaja.



T.B