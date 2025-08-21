Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Jonathan Velázquez se suma al PICH y se presenta como candidato: "La política debe ser una herramienta"

El dirigente social se incorporó al Partido Independiente del Chubut y buscará llevar adelante su primer proyecto político con el objetivo de “estar con el vecino y que todo salga para mejor”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Jonathan Velázquez anunció su incursión en la política como candidato y su incorporación al Partido Independiente del Chubut (PICH).

Velázquez, quien se define como una persona que "hace política siempre" pero con un enfoque "más en lo social", afirmó que siempre le gustó trabajar con los vecinos.

 

El candidato, se considera una persona que viene "del barrio", expresó que se suma al PICH porque tienen una forma de trabajar "media como la mía, que es siempre pensando en el vecino". Velázquez indicó que en el futuro se enfocará y profundizará en el tema de la magistratura.

 

Velázquez considera que se debe utilizar la política como una "herramienta" y que, si se utiliza bien, las gestiones siempre llegan a los vecinos.

El candidato comentó que al publicar la noticia en sus redes sociales, tuvo un "buen acompañamiento" de la gente, algo que, según él, "habla de uno también".

 

Velázquez manifestó que las expectativas siempre están, y que es un "orgullo" estar en la lista con gente "muy capaz" y trabajadora. La idea es llegar a toda Esquel, que la gente lo conozca y que sepan cómo trabaja.

 


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
5
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -