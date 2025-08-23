Esquel se prepara para el 34° Tetratlón Douglas Berwyn

El Club Andino Esquel fue el anfitrión de la presentación oficial del Tetratlón Douglas Berwyn, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad, que celebrará su 34ª edición el domingo 28 de septiembre. Durante la conferencia de prensa, se detallaron las características de la competencia que combina cuatro disciplinas en un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros.

Miguel Arza, director del evento, informó que los atletas enfrentarán las pruebas de mountain bike, kayak y running. La etapa de esquí, tradicional en la competencia, será reemplazada por una de running debido a la falta de nieve. La carrera, que se puede realizar de forma individual o en equipos, pone a prueba la resistencia y habilidad de los participantes en paisajes únicos de la región.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Esquel, Chubut Deportes y Lotería del Chubut, entre otras instituciones. Se anunciaron los costos de inscripción para las diferentes categorías: $50.000 para el Circuito Corto Individual, $70.000 para el Circuito Largo Individual, $100.000 para el Circuito Corto Grupal y $130.000 para el Circuito Largo Grupal.

F.P