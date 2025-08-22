Con un proyecto de ley, veterano de guerra de Chubut pide reconocimiento para soldados

Mario Argentino Coña, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de la provincia del Chubut, se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel para presentar un proyecto de ley nacional que busca reconocer a los soldados que quedaron fuera de los beneficios del conflicto.

Coña, que participó en el conflicto de 1982, informó que el proyecto de ley nacional busca una respuesta del Gobierno para que se termine un fallo a favor de los soldados que quedaron fuera de los beneficios del Teatro y Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

El veterano de guerra destacó que el proyecto busca beneficiar a los soldados que "estuvieron custodiando no solamente el continente, sino todas las bases aéreas, todas las partes logísticas que se hizo en la Patagonia". Además, Coña resaltó que Comodoro Rivadavia fue el "centro de operaciones".

A nivel provincial, el referente señaló que está dialogando con la diputada Jaqueline Caminoa para sacar un reconocimiento a los soldados del TOAS que participaron en el territorio provincial y que aún no han sido reconocidos por Chubut, a pesar de que la provincia fue el centro de operaciones del teatro del Atlántico Sur.



T.B