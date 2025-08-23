Se reactiva en Trevelin el Programa Internacional de Bosques Modelo

En la Sala de Situación del Municipio de Trevelin, se realizó la presentación del Programa Internacional de Bosques Modelo, a cargo del Sr. Fernando Carreras Gambeta, Gerente de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo.

Del encuentro participaron organismos locales, referentes institucionales y organizaciones de la comunidad, quienes se interiorizaron sobre esta propuesta que busca articular la gestión sostenible de los recursos naturales con el desarrollo económico y social de los territorios.

El concepto de Bosque Modelo se basa en la sustentabilidad, promoviendo un modelo de gobernanza participativa en el que confluyen distintos actores para alcanzar un equilibrio entre la conservación ambiental, la producción responsable y el bienestar de las comunidades. En la región, el turismo rural comunitario se presenta como uno de los principales lineamientos de trabajo, fortaleciendo la identidad cultural, la participación de las comunidades locales y la diversificación de la economía regional.

La visita de Carreras Gambeta y la presentación en Trevelin fueron posibles gracias a las gestiones realizadas por el Mg. Juan Manuel Peralta, en el marco de su participación en el Foro Global de Bosques Modelo en Ottawa Canadá en el mes de mayo, espacio internacional donde se consolidan redes de trabajo colaborativo.

En este marco, se anunció con gran satisfacción la selección del joven Nehuen Aillapán, de Sierra Colorada, para participar en el Encuentro de Jóvenes de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, que tendrá lugar en Perú en octubre, representando a la región y aportando la mirada de las nuevas generaciones.

Juan Peralta explicó que "Este proceso representa una oportunidad significativa para que la región cordillerana de Chubut se vincule con la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, fortalezca iniciativas locales de desarrollo sustentable y consolide el turismo rural comunitario"

F.P