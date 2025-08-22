-2°
Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
La Municipalidad trabaja para solucionar los problemas en las obras de pluviales y adoquinado

Juan Ripa, referente del municipio, lamentó que estas fallas, que ya no están en período de garantía, desvíen la atención de otras obras que ya estaban programadas.
El referente municipal Juan Ripa informó que la Municipalidad de Esquel está lidiando con varios inconvenientes en la obra de pluviales que se realizó en la gestión anterior. Ripa señaló que la obra de pluviales, que se recepcionó en febrero de 2023, tiene "más de 50 metros de caños aplastados" en la calle A.P. Justo, lo que no estaba cumpliendo su función.

 

El referente del municipio también informó que se tuvo que levantar un paño de hormigón en la calle A.P Justo y Avenida Alvear porque había bajado más de 7 centímetros, lo que estaba complicando el tránsito de los colectivos en la zona de la terminal. Según la parte técnica, la falla se debe a un problema de compactación, por lo que se va a volver a compactar y a colocar adoquines de forma provisoria.

 

Además, Ripa mencionó que en la calle Hermanos Paredes también hay inconvenientes con los adoquines que bajaron de nivel y ha quedado un desnivel en el lugar donde pasa el caño de los pluviales.

 

Ripa lamentó estas fallas, que ya no están en período de garantía, y desvían la atención de otras obras que ya estaban programadas para esta fecha.



T.B

 

