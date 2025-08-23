Esquel, Argentina
Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Recomiendan circular con precaución en rutas de Chubut por la presencia de sal y animales sueltos

Vialidad Nacional informa que la mayoría de los tramos de las rutas provinciales y nacionales se encuentran transitables con precaución.
Por Redacción Red43

La Dirección Nacional de Vialidad ha emitido un informe sobre la transitabilidad de las rutas nacionales en Chubut, La mayoría de los tramos se encuentran transitables con precaución debido a las condiciones climáticas y la presencia de animales sueltos.

 

 

En la zona de la cordillera, se reporta que el tramo Esquel-Trevelin (Ruta Nacional 259) está transitable con precaución, con calzada húmeda en sectores y presencia de animales sueltos. En la zona de Tecka a Gobernador Costa (Ruta 40), la calzada presenta sal en sectores y banquinas inestables, por lo que se pide transitar con precaución.

 

 

En la zona de la costa, en el tramo Trelew-Comodoro Rivadavia (Ruta 3), se registra calzada húmeda y presencia de barro en las banquinas.

 

 

Además, se informa que la Ruta Nacional 25 entre Rawson y Las Plumas tiene la calzada deformada en algunos tramos y desvíos de ripio. Se recomienda circular con especial cuidado en todas las rutas de la provincia, ya que equipos viales se encuentran trabajando en varios sectores.

 

 

F.P

 

