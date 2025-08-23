Recomiendan circular con precaución en rutas de Chubut por la presencia de sal y animales sueltos

La Dirección Nacional de Vialidad ha emitido un informe sobre la transitabilidad de las rutas nacionales en Chubut, La mayoría de los tramos se encuentran transitables con precaución debido a las condiciones climáticas y la presencia de animales sueltos.

En la zona de la cordillera, se reporta que el tramo Esquel-Trevelin (Ruta Nacional 259) está transitable con precaución, con calzada húmeda en sectores y presencia de animales sueltos. En la zona de Tecka a Gobernador Costa (Ruta 40), la calzada presenta sal en sectores y banquinas inestables, por lo que se pide transitar con precaución.

En la zona de la costa, en el tramo Trelew-Comodoro Rivadavia (Ruta 3), se registra calzada húmeda y presencia de barro en las banquinas.

Además, se informa que la Ruta Nacional 25 entre Rawson y Las Plumas tiene la calzada deformada en algunos tramos y desvíos de ripio. Se recomienda circular con especial cuidado en todas las rutas de la provincia, ya que equipos viales se encuentran trabajando en varios sectores.

