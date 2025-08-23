Esquel, Argentina
Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Música y cine se encuentran en una propuesta cultural única en la ciudad

La función de "Finis Terrae" en El Jardín Teatro Laboratorio invita a vivir una "aventura sensorial" a través del arte y la música de la dupla "Dos Cachañas."
El Jardín Teatro Laboratorio, ubicado en Antártida Argentina 417, se convierte hoy en un espacio cultural único para una propuesta que combina el cine clásico con la música en vivo. A partir de las 21:00 horas, la dupla creativa "Dos Cachañas," integrada por Tutu Ferreras y Maxi Frydman, presenta una velada especial centrada en el filme Finis Terrae, de 1929.

 

 

La película, dirigida por Jean Epstein, relata la historia de cuatro hombres aislados en un islote rocoso al norte de Bretaña, cuya vida dedicada a la recolección de algas se transforma en un "poema visual sobre amistad, riesgo, redención y amor".

 

 

La experiencia, que según los organizadores invita a los asistentes a sumergirse en una "aventura sensorial," tendrá un costo de entrada de $10.000 para una persona o $15.000 para dos. Se recomienda reservar al número 2945 - 557251 para asegurar el lugar.

 

 

F.P

 

