Sabado 23 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Provincia inauguró Delegación del Ministerio de Producción en Río Mayo

En el marco del 90° aniversario de la localidad se puso a disposición de los productores dependencias destinadas exclusivamente para consultas y resoluciones de temas productivos
Por Redacción Red43

Dando continuidad a la política implementada por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres de acercar el Estado a todos los rincones de la provincia, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Producción inauguró una nueva sede del organismo en la localidad de Río Mayo, en coincidencia con los festejos por el 90° aniversario de la localidad.

 

La presentación y firma del Acta Convenio de la Delegación, perteneciente a la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio, se llevó a cabo durante este viernes 22 de agosto con la presencia de la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes; y el intendente local Gustavo Loyaute; entre otras autoridades.

 

La nueva Delegación estará destinada a fortalecer la presencia institucional en la comarca provincial de Río Senguer, facilitando la gestión y asistencia de los productores y potenciando el desarrollo agropecuario y económico de la región. 

 

Asimismo se trabaja en conjunto con otros organismos como Senasa y la Secretaría de Producción municipal, entre otros, por lo cual se propone hacer un espacio para la organización de reuniones periódicas con productores de cada paraje o zona rural, atendiendo las demandas y proyectos productivos individuales con la implementación de encuestas productivas más amplias, orientadas a identificar limitaciones técnicas y financieras.

 

A partir de ahora los interesados podrán dirigirse a la oficina ubicada en Julio A. Roca y Ameghino N° 1090 o al teléfono 02903420466.

 

