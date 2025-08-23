Provincia inauguró Delegación del Ministerio de Producción en Río Mayo

Dando continuidad a la política implementada por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres de acercar el Estado a todos los rincones de la provincia, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Producción inauguró una nueva sede del organismo en la localidad de Río Mayo, en coincidencia con los festejos por el 90° aniversario de la localidad.

La presentación y firma del Acta Convenio de la Delegación, perteneciente a la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio, se llevó a cabo durante este viernes 22 de agosto con la presencia de la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes; y el intendente local Gustavo Loyaute; entre otras autoridades.

La nueva Delegación estará destinada a fortalecer la presencia institucional en la comarca provincial de Río Senguer, facilitando la gestión y asistencia de los productores y potenciando el desarrollo agropecuario y económico de la región.

Asimismo se trabaja en conjunto con otros organismos como Senasa y la Secretaría de Producción municipal, entre otros, por lo cual se propone hacer un espacio para la organización de reuniones periódicas con productores de cada paraje o zona rural, atendiendo las demandas y proyectos productivos individuales con la implementación de encuestas productivas más amplias, orientadas a identificar limitaciones técnicas y financieras.

A partir de ahora los interesados podrán dirigirse a la oficina ubicada en Julio A. Roca y Ameghino N° 1090 o al teléfono 02903420466.