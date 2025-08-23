Esquel, Argentina
Provincia recuerda que hasta el 31 de agosto estará vigente la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

La estrategia está dirigida a embarazadas que se encuentran cursando el octavo mes. Ya se vacunaron un total de 2.140 personas gestantes en toda la provincia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, indicó que la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que está destinada a embarazadas que se encuentran en el octavo mes, culminará el 31 de agosto.

 

En ese sentido, se recuerda a las mujeres gestantes la importancia de vacunarse para proteger a sus bebés de la Bronquiolitis y la Neumonía, convocándolas a acercarse a los diferentes vacunatorios que funcionan en toda la provincia, para aplicarse la dosis de manera gratuita, teniendo en cuenta que no se necesita indicación médica.

 

Dosis aplicadas

 

En ese marco, desde la cartera sanitaria chubutense se detalló que hasta el momento se vacunaron contra el Virus Sincicial Respiratorio un total de 2.140 embarazadas de distintos lugares de la provincia.

 

Cabe recordar que el VSR es el principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en bebés menores de un año, y tiene una importante repercusión en el sistema sanitario durante la época invernal, por eso es relevante que todas las embarazadas se apliquen la vacuna, ya que se ha demostrado una eficacia elevada en la disminución de las internaciones graves.

 

Vacuna

 

Desde la Secretaría de Salud del Chubut se recordó que la vacuna está indicada a todas las personas gestantes durante el octavo mes de embarazo (entre las semanas 32 y 36) y, de esta manera, los bebés quedan protegidos desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida.

 

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19

 

