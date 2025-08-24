Una jubilada de Trelew se llevó el premio millonario del Quini 6

En los últimos días se conoció que un apostador acertó los seis números de la modalidad tradicional del Quini 6 , llevándose como premio una suma que supera los 1500 millones de pesos.

El sorteo se realizó el miércoles 20 de agosto y tuvo como ganadora a una jubilada de Trelew.

La mujer apostó en la Agencia 2009 de esa ciudad y acertó los números ganadores que fueron: 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

Desde Lotería del Chubut confirmaron que la ganadora se acercó a reclamar el millonario premio este sábado.

C. S