10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 24 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
24 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno de Chubut brinda recomendaciones ante el alerta por fuertes vientos

La Subsecretaría de Protección Ciudadana dinfundó algunos consejos para evitar accidentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 24 de agosto gran parte de la provincia estará afectada por un alerta de color amarillo por fuertes vientos.

 

Además rige un alerta por lluvias para la cordillera.

 

En ese marco, la Subsecretaría de Protección Ciudadana brindó recomendaciones para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los vecinos ante la contigencia climática.

 

Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

 

- Procurar permanecer en su hogar durante los vientos intensos.

 

-Evitar transitar cerca de arboles, postes o estructuras inestables.

 

- Tener a mano linternas, radio y baterías.

 

- Circular solo si es necesario y a baja velocidad.

 

Para dudas o consultas se puede llamar al número  0800-666-244.

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte choque entre un patrullero y un auto en Esquel: Cuatro personas resultaron heridas
2
 Susana Pacheco: la fuerza de una madre
3
 Un corte imprevisto dejó sin luz a gran parte de Esquel
4
 Destino fatal: Una familia de Chubut murió en un accidente cerca de Peguajó
5
 QEPD Carlos Alcides Murua
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -