El Gobierno de Chubut brinda recomendaciones ante el alerta por fuertes vientos

Este domingo 24 de agosto gran parte de la provincia estará afectada por un alerta de color amarillo por fuertes vientos.

Además rige un alerta por lluvias para la cordillera.

En ese marco, la Subsecretaría de Protección Ciudadana brindó recomendaciones para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los vecinos ante la contigencia climática.

Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

- Procurar permanecer en su hogar durante los vientos intensos.

-Evitar transitar cerca de arboles, postes o estructuras inestables.

- Tener a mano linternas, radio y baterías.

- Circular solo si es necesario y a baja velocidad.

Para dudas o consultas se puede llamar al número 0800-666-244.

C.S.