Extienden la temporada de esquí en Bariloche

La empresa concesionaria del Cerro Catedral confirmó que la temporada de esquí se mantendrá abierta oficialmente hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, no descartan prolongarla hasta octubre, siempre que las condiciones de nieve acompañen, lo que daría más oportunidades a residentes y turistas de disfrutar la montaña.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del centro de esquí, donde también invitaron a descargar la aplicación oficial, una herramienta clave para conocer en tiempo real el estado de las pistas, las actividades disponibles, promociones y el pronóstico del clima.

Las recientes nevadas registradas en los últimos días generan expectativas de que la temporada pueda extenderse más allá de septiembre.

De esta manera, quienes todavía no han visitado la montaña —o quieran repetir la experiencia— tienen la posibilidad de aprovechar los últimos días del invierno en Bariloche y vivir la magia de la nieve en el Cerro Catedral.

C.S.