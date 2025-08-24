10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 24 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Bariloche
24 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Extienden la temporada de esquí en Bariloche

Será hasta el 30 de septiembre según informaron desde Catedral Alta Patagonia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La empresa concesionaria del Cerro Catedral confirmó que la temporada de esquí se mantendrá abierta oficialmente hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, no descartan prolongarla hasta octubre, siempre que las condiciones de nieve acompañen, lo que daría más oportunidades a residentes y turistas de disfrutar la montaña.

 

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del centro de esquí, donde también invitaron a descargar la aplicación oficial, una herramienta clave para conocer en tiempo real el estado de las pistas, las actividades disponibles, promociones y el pronóstico del clima.

 

Las recientes nevadas registradas en los últimos días generan expectativas de que la temporada pueda extenderse más allá de septiembre.

 

De esta manera, quienes todavía no han visitado la montaña —o quieran repetir la experiencia— tienen la posibilidad de aprovechar los últimos días del invierno en Bariloche y vivir la magia de la nieve en el Cerro Catedral.

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte choque entre un patrullero y un auto en Esquel: Cuatro personas resultaron heridas
2
 Susana Pacheco: la fuerza de una madre
3
 Un corte imprevisto dejó sin luz a gran parte de Esquel
4
 Destino fatal: Una familia de Chubut murió en un accidente cerca de Peguajó
5
 QEPD Carlos Alcides Murua
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -