La venganza de la exnovia: lo delató por las redes y fue detenido por un crimen de 2 años atrás

Un joven de 21 años que era intensamente buscado desde diciembre de 2023 por el homicidio de un adolescente en Sarandí fue detenido por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA). El sospechoso, identificado como Lázaro Ezequiel Ramos, estuvo prófugo durante casi dos años hasta que finalmente fue localizado en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, en Buenos Aires.

Ramos estaba acusado de haber participado en el crimen de Guillermo Gastón Guzmán, de 16 años, ocurrido en la noche del 23 de noviembre de 2023 en la esquina de Heredia y Luján, en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público Fiscal, el joven detenido y un cómplice abordaron al adolescente en la vía pública y lo atacaron con golpes de puño, patadas y varillas de metal. Durante la brutal agresión, Ramos extrajo un arma de fuego y lo golpeó reiteradamente en la cabeza con la culata.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón y, posteriormente, a otro centro médico. Tras permanecer siete días internado, falleció como consecuencia de las graves lesiones recibidas.

En aquel entonces, el cómplice de Ramos fue detenido a los pocos días y acusado por el homicidio. La hipótesis de los investigadores apuntaba a una presunta disputa entre bandas en la zona de Sarandí. Sin embargo, Ramos logró evadir los operativos policiales y permaneció en la clandestinidad durante casi dos años. Durante ese tiempo, según trascendió, cambiaba de residencia y de línea de telefonía celular con frecuencia para evitar ser detectado.

El trabajo de la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), a cargo de Juan Pablo Bello, resultó clave en la investigación. A pedido del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, el organismo coordinó con distintas agencias estatales y empresas de telefonía para intentar ubicar al sospechoso.

Fue allí cuando surgió un dato revelador: la exnovia de Ramos lo denunció públicamente en redes sociales por situaciones de maltrato. En esas publicaciones, los investigadores detectaron información que permitió identificar su último perfil de Facebook, donde el joven compartía fotografías en las que aparecía con armas de fuego.

Con ese rastreo, se pudo seguir la pista de su teléfono celular y ubicarlo en un puesto de la feria del Barrio 31 de Retiro, donde se había instalado en los últimos meses.

El operativo de captura se realizó sin incidentes en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires y Ramos quedó inmediatamente detenido. Fue trasladado a dependencias de la PFA y puesto a disposición del Juzgado de Garantías N°3, que llevaba adelante el expediente por el homicidio de Guzmán.

No obstante, las autoridades confirmaron que Ramos también tenía un pedido de captura vigente por un robo a mano armada cometido en mayo de 2024, causa que ya fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Avellaneda.

Con esta detención, la Justicia logró dar un paso clave en una investigación que llevaba casi dos años abierta y que había generado gran preocupación en Sarandí y en Avellaneda. El crimen de Guzmán había conmocionado a la comunidad por la violencia del ataque y la juventud de la víctima.

Ahora, con Ramos bajo custodia judicial, se espera que la causa avance hacia el juicio oral, tanto por el homicidio del adolescente como por el robo posterior en el que también está señalado como protagonista.