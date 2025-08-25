13°
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Escándalo en una comisaría: descubrió a su marido policía en calzoncillos con una compañera

La mujer ingresó de improviso y se encontró con una escena sexual. Tras ello, los increpó y se desató una pelea a golpes entre los tres. Ocurrió en un pequeño pueblo.
25 de Agosto de 2025

Una mujer descubrió a su marido policía en ropa interior junto a una compañera, dentro de la comisaría en la que trabajaban ambos. Tras ello, los increpó y se desató un escándalo: los efectivos la atacaron a golpes y terminaron siendo imputados por lesiones.

 

El violento episodio ocurrió en la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Si bien tuvo lugar el pasado viernes, recién se dio a conocer en las últimas horas debido a que la causa se lleva adelante con estricto hermetismo. De acuerdo a lo informado por el medio local Jujuy al momento, la esposa del policía se acercó hasta la comisaría durante la madrugada y encontró en una de las habitaciones a su pareja en ropa interior junto a otra oficial, quien también cumple tareas en la misma dependencia.

 

Luego de ser descubiertos, los supuestos amantes comenzaron a golpear a la mujer y se desató un escándalo. Sumado a ello, intentaron llevar a la víctima a otra comisaría y ocultar lo ocurrido.

 

El caso, finalmente, llegó hasta el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien se presentó en el lugar, le tomó la declaración de la mujer agredida y le trasladó el informe al fiscal Agustín Jarma, que está al frente del caso. Los efectivos que protagonizaron el violento episodio se encuentran por ahora separados de sus cargos, bajo sumarios administrativos e imputados por las agresiones a la mujer víctima del engaño.

 

De acuerdo a la información que trascendió, el hombre está acusado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, mientras que la oficial está acusada del delito de “lesiones leves”. El viernes ambos policías fueron notificados de las imputaciones y les designaron abogados defensores que llevarán adelante el caso.

 

 

 

 

