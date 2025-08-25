Durante el apagón, se detectó a un joven realizando destrozos en vidrieras de Esquel

La comisario Carolina Pauli informó lo ocurrido en Esquel durante el sorpresivo apagón en la noche del sábado, que tuvo distintas duraciones de acuerdo a la zona y en cuyo lapso se detectó un hecho delictivo.

A las 23 horas un transeúnte "da aviso a los oficiales que están siempre en la zona comercial de calle 25 de mayo, que habría un masculino arrojando piedras".

Específicamente en el Local Blossom, junto donde solía ser Pizzeria Fytzroya: "El personal policial comienza a identificar a esta persona y a pocas cuadras, sobre Sarmiento" y el sujeto presentaba "cortes en las manos".

Las heridas, causadas por vidrios, sumado a las características dichas por los testigos: "si bien no habría cámaras, por el corte de luz, se está trabajando en la reconstrucción y se procede a la detención por motivo de daños, y estuvo detenido hasta ayer domingo a la mañana".

El joven mayor de edad no fue encontrado con elementos sustraídos y desde los locales afectados no denunciaron robo.

SL