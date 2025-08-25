13°
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Provincia convoca a empresas a inscribirse en el Registro de Acopiadores

Establecimientos de acopio, cooperativas laneras, frigoríficos y mataderos podrán realizar el trámite a partir del 31 de agosto.
Por Redacción Red43

Provincia convoca a empresas a inscribirse en el Registro de Acopiadores: Establecimientos de acopio, cooperativas laneras, frigoríficos y mataderos podrán realizar el trámite a partir del 31 de agosto. Según lo establecido en la normativa vigente, en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones correspondientes.

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción y la Dirección de Comercio Interior de la provincia, convoca a empresas de acopio, cooperativas laneras, frigoríficos y mataderos a inscribirse en el Libro de Registro para el desarrollo de la actividad.

 

El trámite podrá realizarse a partir del próximo 31 de agosto en cumplimiento con la normativa vigente dispuesta en la Ley IX N °16 y el decreto 1616/84, que fijan los requisitos para poder llevar adelante la actividad de acopio en toda la provincia del Chubut. Cabe aclarar que en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones correspondientes.

 

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse personalmente a la sede central del Ministerio de Producción en Rawson, ubicada en la Av. 9 de Julio n° 280 o bien comunicarse a los teléfonos 280-448 2602/604; vía email a direccióncomerciointerior@gmail.com; o a través de DINO, la plataforma oficial del Gobierno del Chubut.

 

