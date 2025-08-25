13°
Por Redacción Red43

Gualjaina y Futaleufú firmaron Acuerdo Binacional

En el gimnasio municipal Laguna Espejo, el Alcalde de Futaleufú Fernando Grandon Domke y el Intendente de Gualjaina Marcelo Limarieri, firmaron un Acta de Intercambio Turístico, Cultural y Deportivo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


En una ceremonia realizada en el gimnasio municipal Laguna Espejo, el Alcalde de Futaleufú Fernando Grandon Domke y el Intendente de Gualjaina Marcelo Limarieri, firmaron un Acta de Intercambio Turístico, Cultural y Deportivo entre ambas localidades.

 

El acto tuvo lugar el sábado 23 de agosto, dónde además se llevaron a cabo presentaciones artísticas locales y el grupo musical de Leandro Quilaqueo y su Conjunto representando a Gualjaina.

 


Luego de la entonación de los Himnos Nacionales de Chile y Argentina hizo uso de la palabra el Alcalde Grandon, que destacó la presencia de su par argentino, para señalar "Este es el comienzo de acciones conjuntas, que permitirá una verdadera integración entre nuestros pueblos, como lo ha sido históricamente".

 


Por su parte el Intendente de Gualjaina destacó la rápida recepción que tuvo la propuesta realizada oportunamente y dijo "Nuestros pueblos más allá de ser, uno de cordillera y el nuestro de Meseta, coincidimos en avanzar teniendo como base a nuestros antecesores".

 


Completó señalando "Seguiremos trabajando de manera conjunta, para que nuestros vínculos sirvan de manera directa a cada uno de los habitantes de nuestras comunidades".
Firma del Acta.

 


A continuación se pudo observar en la pantalla dispuesta en el salón, un video institucional de Gualjaina y se realizó la firma del acta entre el Alcalde Fernando Grandon y el Intendente Marcelo Limarieri, rubricandose los objetivos que conllevan a  la integración Binacional de ambos pueblos.

 


Durante el resto de la jornada hubo una Rogativa mapuche, para seguir la presentación de grupos de danzas chilenas "Amanecer de la Patagonia" y "Armonía del Valle".
También actuó la Agrupación Cultural Trevelin "Trefola" y desde Gualjaina cerró la jornada Leandro Quilaqueo y su conjunto.

 


Se anunciaron próximos encuentros para los meses de setiembre y octubre, como parte de los avances que forman parte de los compromisos asumidos.

 

