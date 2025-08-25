Todas las rutas de Chubut están habilitadas este lunes, según Vialidad Nacional

Este lunes 25 de agosto de 2025, Vialidad Nacional informó que todas las rutas de la provincia de Chubut se encuentran habilitadas para la circulación. Sin embargo, se advierte a los conductores extremar las precauciones debido a condiciones de calzada húmeda, banquinas resbaladizas y la posible presencia de animales sueltos.

En particular, el tramo de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la RN 40 y Esquel presenta pavimento mojado y banquinas húmedas, con viento y equipos de Vialidad trabajando en la zona. Similar situación se registra en el trayecto entre Esquel y Trevelin, donde además las banquinas presentan barro.

Ambos tramos están habilitados, pero se insiste en transitar con precaución debido a las condiciones meteorológicas y de la calzada.

R.G.