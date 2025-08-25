11°
Esquel, Argentina
Lunes 25 de Agosto de 2025
#Esquel
25 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Semana de castración, desparasitación y vacunación en el Club Independiente

El servicio gratuito municipal para el cuidado responsable de mascotas estará disponible toda la semana en el Club Independiente. Se puede asistir con turno previo o por orden de llegada.
La Municipalidad de Esquel informa que durante esta semana se brindará el servicio gratuito de castración, desparasitación y vacunación antirrábica en la sede del Club Independiente.

 

La atención será de lunes a viernes a partir de las 08:00 hs, y se podrá acceder solicitando turno previo al 2945-683241 o bien por orden de llegada.

 

Se invita a toda la comunidad a aprovechar este servicio que promueve el cuidado y la tenencia responsable de mascotas.

 

 

 

R.G.

 

