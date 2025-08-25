Semana de castración, desparasitación y vacunación en el Club Independiente

25 de Agosto de 2025
La Municipalidad de Esquel informa que durante esta semana se brindará el servicio gratuito de castración, desparasitación y vacunación antirrábica en la sede del Club Independiente.
La atención será de lunes a viernes a partir de las 08:00 hs, y se podrá acceder solicitando turno previo al 2945-683241 o bien por orden de llegada.
Se invita a toda la comunidad a aprovechar este servicio que promueve el cuidado y la tenencia responsable de mascotas.
R.G.
