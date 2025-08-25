Semana de castración, desparasitación y vacunación en el Club Independiente

La Municipalidad de Esquel informa que durante esta semana se brindará el servicio gratuito de castración, desparasitación y vacunación antirrábica en la sede del Club Independiente.

La atención será de lunes a viernes a partir de las 08:00 hs, y se podrá acceder solicitando turno previo al 2945-683241 o bien por orden de llegada.

Se invita a toda la comunidad a aprovechar este servicio que promueve el cuidado y la tenencia responsable de mascotas.

R.G.