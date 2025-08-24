La Cooperativa de El Maitén renovó luminaria en diversos sectores

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Consumo “El Maitén” Ltda, renovó luminarias en algunos sectores de la localidad.

Sergio Guajardo, presidente de la cooperativa, informó que con recursos propios se pudieron comprar las luces led que reemplazaron la anterior iluminación. Esto permite mejor iluminación y abaratar costos de energía, aunque la inversión es importante.

Está modernización se está haciendo por etapas. En este momento se renovó la iluminación en la zona céntrica sobre avenida Belgrano, avenida Fontana y luego la Avenida San Martín desde la intersección con Fontana hasta la rotonda y avenida Belgrano.

La próxima etapa será desde la rotonda, por San Martín hasta el final de la avenida.

Guajardo resaltó que: “Una vez que logramos salir de los embargos mediante el saneamiento de las deudas con el ARCA, gracias a una buena adminstración ahora podemos ejecutar renovaciones como el de las luminarias y también en la red de agua brindando solución a vecinos”.

