Siniestro vial en Comodoro Rivadavia deja una víctima fatal y múltiples heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana, cerca de las 5:45, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dejando como saldo una joven fallecida y siete personas heridas. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, cuando un Volkswagen Gol, en el que viajaban ocho jóvenes, fue violentamente impactado por un Fiat Siena.

Según los primeros reportes, el Gol circulaba por la colectora cuando fue embestido por el otro rodado que transitaba por la ruta. La víctima fatal, una joven de entre 24 y 26 años, viajaba en el regazo del acompañante y murió en el acto producto del fuerte impacto.

Los otros siete ocupantes del Gol fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital Regional, algunos con lesiones de consideración, como traumatismo de tórax y fracturas. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y equipos de emergencia, quienes además debieron contener a familiares y amigos que se acercaron tras enterarse del siniestro.

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.

R.G.