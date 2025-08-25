11°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Comodoro Rivadavia
25 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Siniestro vial en Comodoro Rivadavia deja una víctima fatal y múltiples heridos

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en la intersección de Avenida Yrigoyen y Juan B. Justo. Ocho jóvenes viajaban en un Volkswagen Gol que fue embestido por otro vehículo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana, cerca de las 5:45, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dejando como saldo una joven fallecida y siete personas heridas. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, cuando un Volkswagen Gol, en el que viajaban ocho jóvenes, fue violentamente impactado por un Fiat Siena.

 

Según los primeros reportes, el Gol circulaba por la colectora cuando fue embestido por el otro rodado que transitaba por la ruta. La víctima fatal, una joven de entre 24 y 26 años, viajaba en el regazo del acompañante y murió en el acto producto del fuerte impacto.

 

Los otros siete ocupantes del Gol fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital Regional, algunos con lesiones de consideración, como traumatismo de tórax y fracturas. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y equipos de emergencia, quienes además debieron contener a familiares y amigos que se acercaron tras enterarse del siniestro.

 

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte choque entre un patrullero y un auto en Esquel: Cuatro personas resultaron heridas
2
 Destino fatal: Una familia de Chubut murió en un accidente cerca de Pehuajó
3
 QEPD Carlos Alcides Murua
4
 Un corte imprevisto dejó sin luz a gran parte de Esquel
5
 Carlos Omar Vidal QEPD
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -