Por qué se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz

Cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz, una fecha dedicada a rendir homenaje a los artistas de la interpretación.

La jornada busca reconocer la labor de quienes, a través de su talento y dedicación, dan vida a personajes e historias, emocionando y conectando con el público en el teatro, el cine y la televisión.

La elección de la fecha está vinculada a San Ginés, un actor romano que se convirtió en mártir por su fe cristiana.

Según la tradición, mientras interpretaba una comedia que parodiaba el bautismo, Ginés se convirtió genuinamente y se negó a renunciar a sus nuevas creencias, lo que le costó la vida.

Por ello, es considerado el santo patrono de los actores.

F.P