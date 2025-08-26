15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
26 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Por qué se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz

La fecha conmemora al santo patrono de los actores, San Ginés, un mártir de la fe cristiana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz, una fecha dedicada a rendir homenaje a los artistas de la interpretación.

 

 

La jornada busca reconocer la labor de quienes, a través de su talento y dedicación, dan vida a personajes e historias, emocionando y conectando con el público en el teatro, el cine y la televisión.

 

 

La elección de la fecha está vinculada a San Ginés, un actor romano que se convirtió en mártir por su fe cristiana.

 

 

Según la tradición, mientras interpretaba una comedia que parodiaba el bautismo, Ginés se convirtió genuinamente y se negó a renunciar a sus nuevas creencias, lo que le costó la vida.

 

 

Por ello, es considerado el santo patrono de los actores.

 

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más Odontología: un centro de vanguardia en Esquel con equipos de última generación
2
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
3
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
4
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
5
 Q.E.P.D Sofia Ñanco
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -