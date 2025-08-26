Fiscalía continúa con el abordaje del maltrato animal y la caza furtiva

La Fiscalía se reunió el viernes con el Comisario José María Miñán de la División Seguridad Rural de Trevelin y representantes de Fauna Urbana para coordinar acciones en la lucha contra el maltrato animal y la caza ilegal. El encuentro tuvo como objetivo principal establecer un protocolo de trabajo que permita una intervención más eficiente en la vasta jurisdicción que abarca la zona.

Control en carreras y jineteadas

Uno de los temas centrales del encuentro fue la participación de la Policía Montada en el control de carreras de caballos y jineteadas. La coordinación con Fauna Urbana busca garantizar el bienestar de los animales que participan en estos eventos y actuar rápidamente ante cualquier señal de maltrato.

Cuidado de los animales en la calle

Además, se acordaron las dinámicas para abordar la problemática de los perros sueltos en la vía pública. Se hará especial hincapié en la intervención en casos de perros que sean víctimas de maltrato, asegurando que las denuncias sean investigadas y los responsables enfrenten las consecuencias.

Acciones contra la caza furtiva

Finalmente, se delinearon estrategias conjuntas para el control de la caza furtiva. Dada la gran extensión del territorio, la colaboración entre la policía y las agencias de protección animal es crucial para detectar y desarticular estas actividades ilícitas que atentan contra la fauna de la región.

El trabajo coordinado entre estas entidades representa un paso importante para optimizar los recursos y dar una respuesta contundente a la comunidad en materia de protección animal y ambiental.

C.S.